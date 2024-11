Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: 32-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt gefasst

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Recklinghausen:

Rund drei Wochen nach einem versuchten Tötungsdelikt in Dorsten ist der mutmaßliche Täter in der vergangenen Woche in Großbritannien festgenommen worden. Die deutschen Behörden haben inzwischen die Auslieferung des Mannes nach Deutschland beantragt.

Dem 32-Jährigen aus Viersen wird versuchter Mord vorgeworfen. Er soll am 12. Oktober in einem Hausflur auf einen ebenfalls 32-jährigen Dorstener geschossen haben. Dabei wurde der Dorstener verletzt.

Nach dem mutmaßlichen Täter wurde auch per Öffentlichkeitsfahndung gesucht. Diese hat sich zwischenzeitlich erledigt und wird hiermit offiziell zurückgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

