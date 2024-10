Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241004-2: Taxifahrer mit Messer bedroht

Bergheim (ots)

Kriminalbeamte suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem circa 170 Zentimeter großen und zwischen 20 und 25 Jahre alten Mann. Ihm wird vorgeworfen, am Donnerstagmorgen (3. Oktober) einen Taxifahrer in Bergheim mit einem Messer bedroht zu haben. Zudem soll der Unbekannte seine Taxifahrt nicht bezahlt haben. Der Mann habe eine schwarze Daunenjacke und eine Kappe der Marke "Gucci" getragen. Zudem habe er einen schmal rasierten, schwarzen Schnauzbart.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 21 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu dem Täter nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach ersten Ermittlungen sei der Gesuchte gegen 6 Uhr am Mediapark in Köln in das Taxi des Geschädigten (31) gestiegen. Als Ziel habe er Bergheim angegeben. Am Hänflingweg in Quadrath-Ichendorf angekommen, habe der Mann aussteigen wollen. Als der 31-Jährige den zu zahlenden Betrag forderte, habe der Kunde ein Messer aus der Tasche gezogen und den Taxifahrer damit bedroht. Anschließend sei er ohne zu bezahlen in Richtung Sperberstraße und der Straße "Auf der Helle" geflüchtet.

Hinzugerufene Polizisten nahmen umgehend die Fahndung nach dem Flüchtigen auf. Sie sicherten Spuren am Tatort und fertigten eine Strafanzeige. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell