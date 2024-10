Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 241004-1: Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Frechen (ots)

Ein Fahrradhelm verhindert zwar keinen Unfall, kann aber vor schweren Kopfverletzungen schützen

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen (2. Oktober) in Frechen ist ein Radfahrer (80) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 80-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 8.45 Uhr auf der Burgstraße in Richtung Franzstraße gefahren sein. Als er die Einmündung zur Straße "Im Klarenpesch" passierte, sei er mit einem von links kommenden Linienbus kollidiert. In Folge des Sturzes zog sich der Senior die schweren Verletzungen zu. Ersthelfer versorgten den Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten und Rettungskräfte.

Die Polizeibeamten sperrten die Burgstraße für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten bis 9.30 Uhr ab. Bei ihrer Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Verletzte zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen hatte.

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis empfiehlt allen Rad- und Pedelecfahrenden vor Fahrtbeginn einen passenden Helm aufzusetzen. Der Fahrradhelm verhindert keine Verkehrsunfälle. Er ist aber ein wirksamer Schutz gegen schwerwiegende Unfallfolgen und kann effektiv vor Kopf- und Gesichtsverletzungen bewahren oder Verletzungsbilder zumindest abmildern. (hw)

