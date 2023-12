Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl in Wohnwagen/Zeugenaufruf

Dahn (ots)

Wie erst am Wochenende bekannt wurde, hebelten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 10.11.2023 bis Sonntag, 19.11.2023 auf dem Campingplatz Büttelwoog das Fenster eines Wohnwagens auf und drangen in diesen ein. Entwendet wurden Schuhe und Rucksäcke, der Sachschaden dürfte sich auf ca. 200.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

