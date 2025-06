Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Motorradfahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Einen Sachschaden von rund 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Motorradfahrer am Freitag (30.05.2025) gegen 20:10 Uhr auf der Landesstraße 1180 (L 1180) auf Höhe der Anschlussstelle Rutesheim der Bundesautobahn 8. Der unbekannte Zweirad-Lenker war auf der L 1180 in Richtung Perouse unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache auf einen an der Ampel zur Anschlussstelle Rutesheim wartenden BMW eines 21-Jährigen fuhr. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Er soll ein schwarzes Motorrad gefahren und schwarze Schutzkleidung getragen haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail an leonberg.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell