Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Unfallflucht nach Zusammenstoß mit geparktem Auto - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Samstagabend, 15.02.2025, gegen 20:45 Uhr, ist ein geparktes Auto von einem Pkw in der Kirchstraße in Wehr angefahren und stark beschädigt worden. Der Verursacher flüchtete. Ein dunkler Pkw befuhr die Talstraße und bog an der Kreuzung nach rechts in die Kirchstraße ab. Dabei geriet er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Pkw Nissan. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, sei der dunkle Pkw mit WT-Kennzeichen unbeirrt weitergefahren. Am geparkten Auto entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen bittet Zeugen, die Angaben zum dunklen Pkw mit WT-Kennzeichen machen können, sich unter 07761 934-0 zu melden.

