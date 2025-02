Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Schlägerei auf Parkplatz eines Schnellrestaurants - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Freitagabend, 14.02.2025, gegen 21.00 Uhr, ist es auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants im Waldshuter Industriegebiet Kaitle zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männer gekommen. Auf dem Parkplatz in der Von Opel Straße gerieten zwei Männer im Alter von 27 und 22 Jahren in einen zunächst verbalen Streit. Dieser endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei welcher beide Kontrahenten verletzt wurden. Ein Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung war im Einsatz. Der Polizeiposten Tiengen, 07741 8316-0, ermittelt und bittet Zeugen zum Vorfall, sich zu melden. Rund um die Uhr nimmt auch das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, 07751 8316-0, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell