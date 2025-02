POL-FR: Freiburg: 20-Jähriger bei Angriff auf Stühlinger Kirchplatz schwer verletzt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag, 14.02.2025, zwischen 10.10 Uhr und 11.30 Uhr, einen am Straßenrand in der Hauptstraße geparkten Toyota. Am Außenspiegel entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Das Auto stand auf Höhe der Hausnummer 127. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schopfheim unter der Telefonnummer 07622/666980 ...

