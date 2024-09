POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 22.09.2024

Delmenhorst (ots) - ++ Einbruch ++ Harpstedt-Beckeln. Im Laufe der letzten Woche kam es in Klein Köhren zu einem Einbruch in das dortige Dorfgemeinschafts- bzw. Schützenhaus. Unbekannte Täter drangen gewaltsam sowohl in das Gebäude selbst, als auch in einen angrenzenden Werkzeugschuppen ein. Entwendet wurde dabei u.a. ein Aufsitzrasenmäher. . ++ Einbruch ++ ...

