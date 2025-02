Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Fußgängerin beim Vorbeifahren gestreift - Leichtverletzt

Am Sonntagmittag, 16.02.2025, gegen 12:10 Uhr, ist es auf einem Gemeindeweg in Bonndorf zu einem Streifvorgang zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gekommen. Die Fußgängerin ist leicht verletzt. Ein 68jähriger Pkw-Lenker war auf einem Gemeindeweg in Richtung Bonndorf unterwegs. Hierbei begegnete er drei Fußgängern. Zwei der Fußgänger kamen dem Autofahrer auf seiner Seite entgegen. Eine 51jährige Fußgängerin auf der anderen Seite der Straße, wie der Autofahrer auch, unterwegs in Richtung Bonndorf. Dabei kam es bei geringer Geschwindigkeit zum Streifvorgang zwischen dem Außenspiegel des Pkw und der am Fahrbahnrand befindlichen 51-Jährigen. Die Fußgängerin wurde in eine angrenzende Wiese abgewiesen und wurde leicht verletzt. Sachschaden am Pkw entstand. Der Verkehrsdienst Waldshut-Tiengen hat den Unfall aufgenommen.

