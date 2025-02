Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Berauscht und mit Drogen über die Grenze gefahren

Freiburg (ots)

Am Sonntagabend, 16.02.2025, gegen 20:45 Uhr, ist am Grenzübergang in der Waldshuter Rheinstraße ein berauschter Autofahrer mit Cannabis über die Grenze gefahren. Der 41jährige Autofahrer wurde in der Rheinbrückenstraße bei der Einreise nach Deutschland vom Zoll kontrolliert. Starker Cannbisgeruch führte zum Auffinden von mehreren Gramm Marihuana. Da der Verdacht bestand, dass der Fahrer auch Cannabis konsumiert haben könnte, wurde die Polizei hinzugezogen. Der freiwillige Urintest bestätigte den Verdacht. Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und nach Abschluss der Ermittlungen werden die Anzeigen vorgelegt.

