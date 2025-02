POL-SI: 56-Jährige verursacht alkoholisiert Unfall in Neunkirchen - mit kuriosem Ende - #polsiwi

Kreuztal (ots) - Am Donnerstag (13.02.2025) ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ferndorfer Straße in Kreuztal gekommen. In der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 14:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt über ein rückwärtig liegendes Terrassenfenster des Hauses. Im Inneren durchwühlten die Einbrecher zahlreiche Schubladen und Schränke. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendeten sie ...

