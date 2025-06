Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Festnahme nach Diebstahl - Bundespolizei stellt mutmaßlichen Ladendieb

Dortmund (ots)

Am 09. Juni entwendete ein Mann in einem Drogeriemarkt am Dortmunder Hauptbahnhof mehrere Gegenstände. Dabei wurde er durch eine Streife der Bundespolizei beobachtet und gestellt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde er vorläufig festgenommen.

Gegen 16:00 Uhr informierte der Ladendetektiv einer Drogerie am Hauptbahnhof Dortmund die Bundespolizei über einen Mann, der bereits mehrmals an diesem Tag Ware entwendet haben soll. Die eintreffenden Beamten stellten den 36-Jährigen, welchen der Sicherheitsmitarbeiter beschrieb, nachdem dieser, vor den Augen der Uniformierten, den Kassenbereich passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

Der Warenwert des Stehlguts belief sich auf rund 64 Euro und dieses wurde dem Detektiv anschließend zurückgegeben.

Der in der Niederlande Wohnhafte führte keine Ausweisdokumente mit sich und somit überprüften die Beamten die Fingerabdrücke in der Bundespolizeiwache.

Obwohl die Staatsangehörigkeit des Mannes derzeit ungeklärt war, konnte seine Identität bestätigt werden

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 36-Jährige an diesem Tag bereits zwei weitere Diebstähle beging. Insgesamt entwendete er Ware im Wert von rund 170 Euro. Alle Sachverhalte wurden durch eine Überwachungskamera im Drogeriemarkt aufgezeichnet. Die entwendeten Gegenstände führte der Mann nicht mehr mit sich.

Die Beamten belehrten den Beschuldigten anschließend schriftlich in arabischer Sprache nachdem er bestätigt hatte, dass er dieser Sprache mächtig ist.

Aufgrund der Umstände, dass der 36-Jährige bei frischer Tat beobachtet wurde, es sich um eine nicht geringe Schadenshöhe handelt und er in den Niederlanden wohnhaft ist, hielten die Uniformierten Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt.

Es wurde entschieden, dass der Beschuldigte vorläufig festzunehmen ist und die Durchführung eins beschleunigten Verfahrens am nächsten Tag entschieden wird.

Die Bundespolizisten nahmen den ungeklärten Staatsangehörigen vorläufig fest und brachten ihn anschließend in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell