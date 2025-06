Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Sicherheitsdienstmitarbeiter verletzt - Bundespolizei stoppt Angreifer

Dortmund (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (08. Juni) griff ein stark alkoholisierter Mann zwei Begleiter einer Frau und anschließend Mitarbeitende des Sicherheitsdienstes am Dortmunder Hauptbahnhof an, von denen einer Verletzungen erlitt. Auch gegen die alarmierten Bundespolizisten leistete er Widerstand.

Gegen 01:30 Uhr sprach eine Frau am Haupteingang des Hauptbahnhofs Dortmund einen deutschen Staatsangehörigen an. Als ihre beiden männlichen Begleiter dazukamen, bedrängte der Mann diese zunächst verbal, dann körperlich.

Zwei Mitarbeiter der DB-Sicherheit (männlich 26 und weiblich 27) griffen sofort ein und versuchten, den 23-Jährigen unter Kontrolle zu bringen. Sie ergriffen seine Arme, doch der Deutsche wehrte sich mit ausladenden Armbewegungen. Die Sicherheitskräfte brachten ihn zu Boden, wo er sich zunächst beruhigte, doch kurz darauf steigerte er sich erneut in aggressives Verhalten hinein.

Die hinzugerufene Bundespolizeistreife traf ein, als der Mann zwei gezielte Fußtritte gegen den Sicherheitsmitarbeiter (26) ausübte. Ein Tritt traf den Mitarbeiter an der Brust. Der Aggressor beleidigte ihn dabei zudem mehrfach lautstark.

Die Einsatzkräfte fesselten den Mann unter erheblichem Widerstand, fixierten ihn an Armen und Beinen und transportierten ihn zur Dienststelle. Eine Bodycam dokumentierte den Einsatz.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille.

Der angegriffene Sicherheitsmitarbeiter klagte über Atembeschwerden in der Brust sowie Schürfwunden an den Knien, verzichtete jedoch auf eine medizinische Behandlung und blieb dienstfähig. Ein Strafantrag liegt vor.

Die Beamten entließen den Wittener nach Abschluss aller Maßnahmen aus der Dienststelle und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell