Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt mehrere Haftbefehle

Dortmund, Bochum (ots)

Am Pfingstwochenende kontrollierten Bundespolizisten mehrere Personen. Nach diesen fahndeten bereits unterschiedliche Staatsanwaltschaften.

Am frühen Abend des 06. Juni führten Beamte am Hauptbahnhof Dortmund eine Personenkontrolle bei einem deutschen Staatsangehörigen durch. Die Abfrage der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen offenen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Dortmund.

Anfang des Jahres soll der Wohnungslose sowohl einen Diebstahl mit Waffen, als auch eine gefährliche Körperverletzung begangen haben.

Nach der Festnahme durch die Einsatzkräfte erfolgte die Überstellung an das zentrale Polizeigewahrsam Dortmund. Von dort wurde er dem zuständigen Richter vorgeführt.

Am selben Abend des 06. Juni gegen 22:45 Uhr überprüften Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Bochum einen deutschen Staatsangehörigen. Eine Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der 19-Jährige ebenfalls durch das Amtsgericht Dortmund per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde.

Im Jahr 2024 soll er Wohnungseinbruch, Diebstahl, Bedrohung und Sachbeschädigung begangen haben.

Die Bundespolizisten nahmen den Wohnungslosen fest und überstellten ihn anschließend an das zentrale Polizeigewahrsam Bochum. Anschließend erfolgte die Vorführung beim zuständigen Richter.

Am späten Abend des 07. Juni um 22 Uhr trafen Uniformierte einen 40-Jährigen im Hauptbahnhof Dortmund an. Durch eine Überprüfung der Personalien entdeckten die Beamten einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Hagen.

Wegen Trunkenheit im Verkehr muss der Wohnungslose entweder 32 Tagessätze à 15 Euro (480 Euro zuzüglich 276,84 Euro Kosten) zahlen oder eine 32-tägige Haftstrafe verbüßen.

Die Bundespolizisten nahmen den Verurteilten fest. Er gab an, die Geldstrafe nicht bezahlen zu können.

Daraufhin erfolgte die Übergabe an die Justizvollzugsanstalt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell