POL-FR: Müllheim: Einbruch in Firmenfahrzeuge und Entwendung von zahlreichen Baumaschinen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 10.04.2025, kurz nach 17.00 Uhr, übersah ein 74-jährige Pkw-Fahrerin beim Öffnen der Fahrertür einen 25-jähriger Radfahrer, welcher mit der Fahrertür kollidierte. Die 74-Jährige parkte ihren Pkw in der Schönauer Straße am rechten Fahrbahnrand und öffnete wohl unachtsam die ...

mehr