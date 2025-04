Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Beim Aussteigen aus Pkw Radfahrer übersehen - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.04.2025, kurz nach 17.00 Uhr, übersah ein 74-jährige Pkw-Fahrerin beim Öffnen der Fahrertür einen 25-jähriger Radfahrer, welcher mit der Fahrertür kollidierte. Die 74-Jährige parkte ihren Pkw in der Schönauer Straße am rechten Fahrbahnrand und öffnete wohl unachtsam die Fahrertür, so dass der von hinten kommende 25-jährige Radfahrer mit der Tür kollidierte und auf die Fahrbahn stürzte. Mit einer Armfraktur wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell