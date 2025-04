Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Rheinfelden: Unfall im Begegnungsverkehr auf Bundesstraße - eine Leichtverletzte - hoher Sachschaden

Am Donnerstag, 10.04.2025, gegen 15.10 Uhr, kollidierte auf der Bundesstraße B 34 ein 19-jähriger Pkw-Fahrer mit einer entgegenkommenden 32-jährigen Pkw-Fahrerin. Der 19-Jährige befuhr die Bundesstraße von Schwörstadt kommend in Richtung Rheinfelden, als er zwischen den Einmündungen zur Kraftwerkstraße und zur Brombachstraße offensichtlich nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit der entgegenkommenden 32-Jährigen kollidierte. Der Pkw der 32-Jährigen überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen. Der Pkw des 19-Jährigen kam nach links von der Fahrbahn ab und in einer Grünfläche zum Stehen. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten von Abschleppdiensten geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

