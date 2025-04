POL-FR: Lörrach: Pedelec samt Fahrradanhänger aus Innenhof entwendet

Freiburg (ots) - In der Nacht von Mittwoch, 09.04.2025, auf Donnerstag, 10.04.2025, wurden mehrere Zigarettenautomaten in Holzhausen mit einer Flex aufgebrochen. Aus den drei Automaten wurden Zigarettenschachteln in noch unbekannter Anzahl entwendet. Bei zwei Zigarettenautomaten wurde zudem die darin befindliche Geldkassette aufgeflext und Bargeld in noch unbekannter Summer entwendet. Zur bislang unbekannten Täterschaft ...

mehr