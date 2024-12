POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw-Fahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte am Montag, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 19:50 Uhr, gewaltsam Zutritt in ein Wohnhaus in Grötzingen. Die Einbrecher hebelten eine Terrassentür auf, um in das in der Karl-Martin-Graff-Straße gelegene Wohnhaus zu gelangen. ...

