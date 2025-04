POL-FR: March: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Am Mittwoch, 09.04.2025 beteiligte sich das Polizeipräsidium Freiburg erneut am europaweiten Speedmarathon im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative "ROADPOL Speed". Ziel der Aktion war es, Verkehrsteilnehmende für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und so einen Beitrag zur Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle zu leisten. ...

mehr