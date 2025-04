Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Polizeipräsidium Freiburg: Speedmarathon 2025 - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.04.2025 beteiligte sich das Polizeipräsidium Freiburg erneut am europaweiten Speedmarathon im Rahmen der Verkehrssicherheitsinitiative "ROADPOL Speed". Ziel der Aktion war es, Verkehrsteilnehmende für die Gefahren überhöhter Geschwindigkeit zu sensibilisieren und so einen Beitrag zur Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle zu leisten.

Im Verlauf des Aktionstages wurden im gesamten Zuständigkeitsbereich - darunter der Stadtkreis Freiburg sowie die Landkreise Breisgau-Hochschwarzwald, Emmendingen, Lörrach und Waldshut - verstärkt Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Dabei kamen sowohl stationäre als auch mobile Messstellen zum Einsatz.

Ergebnisse des Kontrolltages:

Kontrollierte Fahrzeuge: 27.446

Anzahl der Kontrollstellen: 27

Festgestellte Geschwindigkeitsverstöße: 713

Davon mit Verwarnungsgeld geahndet: 610

Bußgeldverfahren eingeleitet: 103

Regelfahrverbote: 8

Der Speedmarathon ist Teil der europaweiten Kampagne "ROADPOL Speed", organisiert vom europäischen Netzwerk der Verkehrspolizeien. Die Initiative verfolgt das Ziel, die Zahl der Verkehrsunfälle durch koordinierte Geschwindigkeitsüberwachungen deutlich zu senken.

Das Polizeipräsidium Freiburg setzt weiterhin auf Kontrollen und präventive Maßnahmen zur Reduzierung von geschwindigkeitsbedingten Verkehrsunfällen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell