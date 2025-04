POL-FR: Müllheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Ein 29-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag, 09.04.2025, in der Breisacher Straße in Freiburg von Passanten vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor gegen 17:20 Uhr in einem nahegelegenen Schuhgeschäft Ware entwendet habe. Der dringend Tatverdächtige soll mehrere nicht bezahlte Schuhpaare aus dem Laden entwendet haben. Beim Verlassen des Geschäfts sei der Alarm ausgelöst und der Mann von einer ...

