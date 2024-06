Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Mehrere Einbrüche in Kleingartenanlage - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13./14. Juni) brachen Unbekannte in mindestens 21 Gartenlauben im Kleingartenverein "Berliner Brücke" an der Straße Ruhrdeich ein. Außerdem wurde ein Gartenzaun zerschnitten sowie Vandalismus begangen. Einsatzkräfte fanden vor Ort einen Schraubendreher, zwei Zangen, eine Taschenlampe sowie zwei Schubkarren. Diese wurden mutmaßlich zum Transport von Diebesgut genutzt. Was gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Kriminalkommissariat 36 hat die Ermittlungen aufgenommen, Spuren und Videoaufzeichnungen gesichert. Wenn Sie am Donnerstagabend sowie in der Nacht zum Freitag verdächtige Feststellungen gemacht haben oder sogar Hinweise zu den Tätern geben können, melden Sie sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0203 2800.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell