Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Titisee-Neustadt, Strandbadstraße: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Rollerfahrer

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 08.04.2025, gegen 18:00 Uhr befuhr ein 66-jähriger Pkw-Fahrer die Strandbadstraße in Titisee in Richtung Bruderhalde. Nach den derzeitigen Ermittlungen wollte der Autofahrer auf einen dortigen Hotelparkplatz abbiegen und übersah hierbei einen entgegenkommenden Rollerfahrer. Der Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Roller nicht mehr verhindern, sodass es zum Unfall kam. Hierbei wurde der 64-jährige Rollerfahrer leicht verletzt.

