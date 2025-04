Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Löffingen, B31: Pannenfahrzeug nicht zugelassen, Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 09.04.2025, gegen 07:30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer dem Polizeirevier Titisee-Neustadt ein nicht abgesichertes Pannenfahrzeug in Löffingen auf der B31, in Fahrtrichtung Donaueschingen, kurz vor einer dortigen Tankstelle. Bei der Überprüfung und Absicherung Fahrzeugs durch die Polizeistreife wurde festgestellt, dass der 58-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem waren an dem Auto Kennzeichen angebracht, welche auf ein anderes Fahrzeug zugelassen waren. Der Pkw wurde im Anschluss durch einen Pannendienst abgeschleppt. Auf den 58-jährigen Mann kommen nun Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

