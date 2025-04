Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Unfallflucht im Langenauer Neubaugebiet - Polizei sucht Zeugen

Am Mittwoch, 09.04.2025, vermutlich gegen 06.00 Uhr, fuhr ein unbekanntes Fahrzeug im Neubaugebiet von Langenau, in der Straße "Am Eichbühl", gegen einen abgestellten Pkw-Anhänger einer Baufirma. Der Schaden am Anhänger wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Es wird vermutet, dass der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs beim Rückwärtsfahren mit dem Hänger kollidierte. Das gesuchte Fahrzeug dürfte im Heckbereich nicht unerheblich beschädigt sein. Das Polizeirevier Schopfheim, Telefon 07622 666 980, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug geben können.

