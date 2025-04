Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw überschlägt sich im Turbinenkreisel - Fahrer mutmaßlich alkoholisiert

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 10.04.2025, gegen 04.30 Uhr, überschlug sich ein 26-jähriger Mann mehrfach mit seinem Pkw. Der 26-Jährige befuhr den Turbinenkreisel und wollte diesen vermutlich in Richtung Bundesstraße 34 verlassen. Dabei kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Danach überschlug sich der Pkw mehrfach und kam links neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Liegen. Der 26-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Ein bei dem 26-Jährigen durchgeführter Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von über 1,5 Promille. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme bei dem 26-Jährigen. Der verunfallte Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

