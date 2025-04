Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Mooswald: Renitenter Ladendieb in Haft

Freiburg (ots)

Ein 29-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag, 09.04.2025, in der Breisacher Straße in Freiburg von Passanten vorläufig festgenommen, nachdem er zuvor gegen 17:20 Uhr in einem nahegelegenen Schuhgeschäft Ware entwendet habe.

Der dringend Tatverdächtige soll mehrere nicht bezahlte Schuhpaare aus dem Laden entwendet haben. Beim Verlassen des Geschäfts sei der Alarm ausgelöst und der Mann von einer Mitarbeiterin aufgefordert worden, stehen zu bleiben. Der Ladendieb sei zunächst geflüchtet, von der Mitarbeiterin aber verfolgt und vor einer nahegelegenen Apotheke von couragierten Passanten festgehalten worden. Dabei soll der dringend Tatverdächtige einem Passanten körperliche Gewalt angedroht und versucht haben, seine Flucht fortzusetzen. Nachdem es den Passanten dennoch gelungen sei, den Mann festzuhalten, sei er kurz darauf einer hinzugerufenen Polizeistreife übergeben worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen sei bei dem Vorfall niemand verletzt worden.

Ein von der Staatsanwaltschaft Freiburg beantragter Haftbefehl wurde antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Der dringend Tatverdächtige algerischer Staatsangehörigkeit befindet sich nun in Untersuchungshaft.

