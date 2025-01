POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Pferde auf der Fahrbahn

Meschede (ots) - Am Freitag Nachmittag kam es in Meschede im Verlauf der Briloner Straße kurz vor der Einmündung der Mallinckrodtstraße zu einem Auffahrunfall. Zwei Pkw waren dort gegen 16:30 Uhr in Richtung Ortsausgang unterwegs, als der 19 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Autos aus Bochum verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte der 25-jährige Mescheder im nachfolgenden Pkw zu spät, so dass es zur ...

