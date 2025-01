Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Leicht verletzter Beifahrer bei Auffahrunfall

Meschede (ots)

Am Freitag Nachmittag kam es in Meschede im Verlauf der Briloner Straße kurz vor der Einmündung der Mallinckrodtstraße zu einem Auffahrunfall. Zwei Pkw waren dort gegen 16:30 Uhr in Richtung Ortsausgang unterwegs, als der 19 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Autos aus Bochum verkehrsbedingt bremsen musste. Dies bemerkte der 25-jährige Mescheder im nachfolgenden Pkw zu spät, so dass es zur Kollision kam. Dabei zog sich eine 17 Jahre alte Beifahrerin im Auto des Bochumers leichte Verletzungen zu. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf einige hundert Euro. (LR)

