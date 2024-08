Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Drei Einbrüche in Hotels entlang der Mittelmosel

Bernkastel-Kues, Kröv, Mülheim an der Mosel (ots)

In der Nacht von Dienstag, 13.08.2024 auf Mittwoch, 14.08.2024 kam es in der Robert-Schuman-Straße in Kröv, der Schanzstraße in Bernkastel-Kues und in der Hauptstraße in Mülheim an der Mosel zu Einbruchsdiebstählen in drei Hotels.

Auf der Suche nach Bargeld und anderen Wertgegenständen beschädigten die bislang unbekannten Täter auch das Hotelinventar. Der entstandene Gesamtschaden in Form des Stehlguts und des Sachschadens bewegt sich nach jetzigem Stand der Ermittlungen im mittleren vierstelligen Bereich.

Es wird davon ausgegangen, dass die Täter durch nicht ordnungsgemäß verschlossene Eingangstüren in das Innere der Hotels gelangten. Die Polizei rät daher allen Hotelbetreibern, ihre Außentüren, insbesondere zur Nachtzeit und bei Abwesenheit von Rezeptionspersonal, nicht offen stehen zu lassen.

Zeugen, die in der Tatnacht verdächtige Wahrnehmungen an den genannten Örtlichkeiten gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich unter 06571 9500-0 zu melden.

