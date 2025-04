POL-FR: Lörrach: Diebstahl von Kupferstatue aus Garten vereitelt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 10.04.2025, in dem Zeitraum zwischen 15.45 Uhr bis 16.45 Uhr, entwendete eine unbekannte Täterschaft ein verschlossenes Pedelec der Marke Cube samt Fahrradanhänger. Das Pedelec stand in einem Innenhof einer sozialen Begegnungsstätte beim Parkschwimmbad. Der Diebstahlschaden beträgt über 4.000 Euro. Medienrückfragen bitte an: Thomas ...

mehr