POL-MZG: Verkehrsunfallflucht in Mettlach/Orscholz - Pkw gravierend beschädigt, Verursacher geflüchtet

Am Dienstag, 26. November 2024 zwischen 12:25 - 13:00 Uhr, ereignete sich in 66693 Mettlach-Orscholz in der Saarburger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein geparkter Pkw erheblich beschädigt wurde. Der bislang unbekannte Fahrer eines noch unbekannten Fahrzeugs kollidierte mit einem am Fahrbahnrand abgestellten orangefarbenen Opel Corsa mit TR-Kreiskennzeichen und entfernte sich in der Folge von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe am Opel beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag und erstreckt sich über die gesamte Fahrerseite vom hinteren bis zum vorderen Radkasten. Zudem wurde der Außenspiegel auf der Fahrerseite abgerissen. Der Opel Corsa war vor der Hausnummer 29 in der Saarburger Straße in Richtung Moselstraße geparkt. Unmittelbar gegenüber der Parkposition befindet sich eine Bushaltestelle. Laut Zeugenaussagen hielt ein nicht unfallbeteiligter Kleinbus gegen 12:30 Uhr an der Haltestelle. Es besteht die Möglichkeit, dass der Unfall in dem Moment geschah, als der Bus anhielt. Der unbekannte Unfallverursacher könnte am haltenden Bus vorbeigefahren und aufgrund der vorhandenen Engstelle mit dem geparkten Opel Corsa kollidiert sein. Die Polizei bittet nun um Mithilfe: Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall sowie Angaben bezüglich des bislang unbekannten Fahrers oder des unfallverursachenden Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen.

