Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Polizei sucht unfallbeteiligtes Fahrzeug

Mettlach (ots)

Am 18.11.2024 kam es in Mettlach, ca. 100 m vor der Einmündung der Verlängerung der Britter Straße zur B 51, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein PKW auf die Gegenfahrspur geriet und den linken Außenspiegel eines in Rtg. Losheim fahrenden grünen Opels beschädigte. Die Verursacherin des Unfalls flüchtete und konnte wenig später durch die Polizei festgestellt werden. Der unbekannte Geschädigte mit dem Opel fuhr ebenfalls weiter und meldete sich bislang nicht bei der Polizei. Hinweise bitte an die Polizei Merzig unter 06861/7040

