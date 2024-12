Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Radfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Papenburg (ots)

Am Montag kam es in Papenburg auf der Richter-Bueren-Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad die Richter-Bueren-Straße. Die 53-jährige Fahrerin eines VW Polo fuhr auf der Richter-Bueren-Str. in Richtung Osterkanal. Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Radfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Radfahrer und mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 in Verbindung zu setzen.

