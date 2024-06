Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei prüft verdächtiges Ansprechen von Kindern

Ludwigslust (ots)

In Ludwigslust prüft die Polizei derzeit einen Vorfall, wonach drei Kinder am Donnerstagnachmittag in Ludwigslust von einem unbekannten Autofahrer in verdächtiger Art und Weise angesprochen worden sein sollen. Der Sachverhalt ereignete sich nach Angaben der 6 bis 12 Jahre alten Kinder gegen 14:45 Uhr in der Wöbbeliner Straße. Dort soll der Fahrer eines offenbar silberfarbenen VW Golf mit Ludwigsluster Kennzeichen aus dem geöffneten Seitenfenster heraus zunächst versucht haben, die Namen und Wohnadressen der Kinder zu erfragen. Anschließend soll der Fahrer, der den Beschreibungen zufolge etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank und schwarz gekleidet gewesen sein soll, aus dem Auto ausgestiegen und den Kindern gefolgt sein. Die drei Kinder seien daraufhin weggelaufen. Der beschriebene Vorfall wird seither durch die Polizei geprüft, allerdings stützen sich alle Ermittlungsanhalte gegenwärtig ausschließlich auf die Aussagen der Kinder. Aus diesem Grund werden Zeugen gesucht, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum besagten silberfarbenen PKW mit schwarzen Streifen oder zu dem Autofahrer, der schwarze Haare und einen Bart getragen haben soll, machen können. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell