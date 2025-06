BPOL NRW: Bundespolizei findet Messer bei einem 13-Jährigen

Dortmund, Bochum (ots) - Am Pfingstwochenende kontrollierten Bundespolizisten mehrere Personen. Nach diesen fahndeten bereits unterschiedliche Staatsanwaltschaften. Am frühen Abend des 06. Juni führten Beamte am Hauptbahnhof Dortmund eine Personenkontrolle bei einem deutschen Staatsangehörigen durch. Die Abfrage der Personalien im polizeilichen Fahndungssystem ergab einen offenen Untersuchungshaftbefehl des ...

mehr