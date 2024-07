Ulm (ots) - Vermutlich in den Nachtstunden drangen Unbekannte in die Jugendbude in Achstetten-Bronnen in der Gartenstraße ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt und nahmen eine Lautsprecherbox, einen Generator und alkoholische Getränke mit. Die Polizei Laupheim sicherte die Spuren und hat die ...

