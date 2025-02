Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Fahrten unter Drogeneinfluss bei Verkehrskontrollen im Kreisgebiet festgestellt

Euskirchen, Schleiden (ots)

Am Freitag, 07.02.2025, um 17:15 Uhr, wurde bei einer 32jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen in Euskirchen bei einer Verkehrskontrolle festgestellt, dass sie ihr Fahrzeug unter Drogeneinfluss geführt hatte. In der Nacht auf Samstag fiel den Beamten eine 20jährige Pkw-Fahrerin aus Mechernich auf dem Jülicher Ring in Euskirchen auf. Auch hier ergab der Drogenvortest, dass sie unter Drogeneinfluss stand. Am Samstag, 08.02.2025, um 13:50 Uhr, wurde ein 32jähriger E-Scooter-Fahrer aus Hellenthal am Euskirchener Bahnhof kontrolliert. Auch er stand unter Einfluss von Drogen, zudem war sein E-Scooter nicht versichert. In der Nacht zu Sonntag wurde ein 35jähriger Pkw-Fahrer aus Kall in Schleiden-Oberhausen kontrolliert. Auch bei ihm verlief der Drogenvortest positiv. Des Weiteren hatte er an dem Pkw Kennzeichen eines anderen Pkw angebracht. Ihn erwartet nun zusätzlich eine Anzeige wegen Urkundenfälschung.

Allen wurden Blutproben entnommen. Die Weiterfahrten wurden untersagt.

