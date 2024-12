Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: 29-Jähriger bedroht Reisende in Regionalbahn von Schwandorf nach Weiden - Bundespolizei sucht Zeugen

Schwandorf (ots)

Schwandorf - Am Freitag (13. Dezember) hat ein 29-Jähriger in der Regionalbahn 23 (OPB79730) von Schwandorf nach Weiden Mitreisende mit dem Tod bedroht. Die Bundespolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 15:45 Uhr soll ein 29-jähriger Deutscher in der Oberpfalzbahn von Schwandorf nach Weiden mehrere Reisende mit den Worten "Ich stech' euch alle ab, ich kann euch auch erschießen" bedroht haben. Polizeistreifen konnten den 29-jährigen Tatverdächtigen am Bahnhof Wernberg festnehmen. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass der 29-Jährige lediglich eine Nagelschere und ein Schälmesser in der Jackentasche mitführte. Aufgrund des psychischen Ausnahmezustands wurde der Mann von der Landespolizei in ein Bezirksklinikum eingeliefert.

Die Bundespolizei sucht Zeugen, insbesondere die Mitreisenden aus dem Abteil, in dem die Bedrohung stattgefunden hat, und die Angaben zu dem Vorfall machen können. Sachdienliche Hinweise werden an die Bundespolizei Waldmünchen über die Telefonnummer 09972 9408-0 oder per E-Mail an bpoli.waldmuenchen@polizei.bund.de erbeten.

