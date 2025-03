Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Spielothek

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Hardtstraße; Tatzeit: 24.03.2025, 02.56 Uhr;

In eine Spielothek eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Hardtstraße in Rhede. Die Einbrecher öffneten in der Montagnacht gegen 02.56 Uhr gewaltsam eine Nebeneingangstür und gelangten so in das Innere der Spielothek. Dort brachen sie Spielautomaten auf und leerten jeweils die Münzfächer. Genaue Angaben zur möglichen Tatbeute liegen noch nicht vor.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell