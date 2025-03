POL-BOR: Borken - Unfallflucht begangen

Legden (ots) - Tatort: Legden, Stadtlohner Straße; Tatzeit: zwischen 22.03.2025, 23.00 Uhr, und 23.03.2025, 08.00 Uhr; Einen Oldtimer mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter in Legden. Der Pkw der Marke Mercedes stand in der Nacht von Samstagabend auf Sonntagmorgen in einer Hofzufahrt an der Stadtlohner Straße geparkt. Der Täter schlug mit einem Stein die Frontscheibe des Autos ein und ließ die Luft aus dem rechten ...

