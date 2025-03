Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: 0525 - Festnahme nach Körperverletzung

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Samstag (22.03.2025) griffen mehrere Personen zwei Männer an und verletzten diese. Die Polizei nahm zwei Männer fest. Gegen 0.45 Uhr waren zwei 26- bzw. 28-jährige Männer mit weiteren Begleitern in der Maximilianstraße unterwegs. Dort wurden sie von einer Gruppe mehrerer Männer angesprochen und sexuell beleidigt. Es entwickelte sich ein Streit. Die Gruppe ging daraufhin auf den 28-Jährigen los und schlug ihn, weshalb er schließlich zu Boden ging. Der 26-Jährige griff ein und wurde schließlich auch geschlagen. Die Gruppe trat dabei auf die beiden Männer ein, u.a. im Oberkörper- und Kopfbereich. Anschließend flüchtete die zunächst Unbekannten. Die Polizei wurde alarmiert und leitete umgehend eine Fahndung ein. Dabei nahmen die Beamten zwei Männer im Alter von 22 bzw. 23 Jahren fest. Diese waren mit jeweils über 1,2 Promille deutlich alkoholisiert. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer sowie die bislang noch unbekannten Beteiligten wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung. Die beiden 26- und 28-Jährigen wurden im Kopf- und Oberkörperbereich verletzt und im Klinikum stationär behandelt.

