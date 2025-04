POL-HS: Diebstahl eines E-Scooters

Selfkant-Tüddern (ots) - In einem Drogeriemarkt an der Straße In der Fummer in Tüddern vergaß eine 13-Jährige am Samstag, 19. April, ihr Mobiltelefon in einem Regal. Ein unbekannter Tatverdächtiger nahm das Mobiltelefon um 14.15 Uhr an sich. Der Mann war zwischen 25 und 30 Jahre alt, hatte eine korpulente Statur und einen braunen Dreitagebart. Er trug eine hellblaue Jeanshose, ein rotes T-Shirt, eine schwarze Jacke, ...

