POL-HS: Radfahrer und Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Hückelhoven (ots)

Am Montag, 21. April, ereignete sich auf dem Radweg der Jacobastraße ein Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrradfahrern. Ein 61-jähriger Mann aus Heinsberg befuhr gegen 10.30 Uhr den Radweg der Jacobastraße aus Richtung Hückelhoven in Richtung Ratheim. Aus einem Feldweg kam ein anderer Fahrradfahrer auf den Radweg eingebogen und fuhr gegen den Vorderreifen des Heinsbergers. Dieser stürzte dadurch über den Lenker, zog sich nach ersten Erkenntnissen jedoch keine Verletzungen zu. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der andere Mann entfernte sich mit seinem Zweirad von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Er war etwa 50 bis 60 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und war mit einem silbernen Fahrrad unterwegs. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben sowie den bislang unbekannten Radfahrer. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis .

