POL-HS: Polizeibericht Nr. 108/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 19.04.2025

Hückelhoven (ots) - Am Montag, 14. April, verlor ein 27-Jähriger gegen 16.30 Uhr seine Geldbörse auf dem Gelände einer Tankstelle an der Jülicher Straße. Auf Videoaufzeichnungen der Tankstelle ist eine männliche Person zu sehen, die die Geldbörse an sich nimmt. Der 27-Jährige stellte im Nachgang mehrere Abbuchungen kleinerer Beträge von seinem Konto fest. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg ...

