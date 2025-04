POL-HS: Unterschlagung einer Geldbörse

Erkelenz (ots) - An der Christophorusstraße in Gerderath wurde am Mittwoch, 16. April, gegen 3.30 Uhr, die Beifahrertür eines geparkten Pkw aufgehebelt. Es wurde ein elektronisches Gerät entwendet. Zudem zerstach der Tatverdächtige drei Autoreifen des Pkw. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

