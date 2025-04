POL-HS: Diebstahl aus Kfz

Heinsberg, Waldenrath (ots) - Aufgrund des starken Regenfalls kam eine 20-Jährige am Dienstag, 15. April, um 16.35 Uhr, mit ihrem Pkw in einer Rechtskurve der Vitusstraße in Waldenrath von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Straßenlaterne. Die Pkw-Fahrerin wurde leichtverletzt dem Krankenhaus zugeführt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

mehr