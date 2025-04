Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Bandendiebstahl in Lagerhalle

Wer kennt die Tatverdächtigen?

Wassenberg (ots)

Vier unbekannte Täter gelangten am Donnerstag, 3. April 2024, zwischen 19.35 Uhr und 20.00 Uhr, unbefugt in eine Lagerhalle an der Rurtalstraße in Wassenberg. Dort hebelten sie vier Boxen auf, die zur Verwahrung persönlicher Gegenstände angemietet wurden. Sie entwendeten aus einer der Boxen Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Durch die Tat wurde ein Sachschaden von etwa 3000 Euro verursacht. Die vier Täter wurden beim Betreten des Grundstücks und der Lagerhalle von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Durch das Amtsgericht Aachen wurde nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Bilder der Täter sind unter folgendem Link einsehbar: https://polizei.nrw/fahndung/165785

Zur Klärung der Tat fragt die Polizei Heinsberg: Wer kennt die Täter oder kann Angaben zu ihrer Identität machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg erbeten, Telefon 02452 920 0. Sie haben alternativ die Möglichkeit, Hinweise über die Website der Behörde zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

